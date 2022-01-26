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Giriş Tarihi: 26.1.2022 09:46 Son Güncelleme: 26.1.2022 09:50

318 milyonluk rantın belgesi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
318 milyonluk rantın belgesi

Yapımına 2016 yılında dönemin Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından yapımına başlanan ve geçtiğimiz günlerde gerçek rayiç bedelin altında Adana Büyükşehir Belediyesi’ne usulsüz bir şekilde devir edilen Kent Meydanı’nın satış belgesine ulaştık. Meclis kararı yerine encümen kararıyla devir edilen ve İddiaya göre göre rayiç bedeli 500 milyon lira olan Kent Meydanı, iki CHP’li başkan tarafından 182 milyon 501 bin TL’ye usulsüz bir şekilde devredildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde Kent Meydanı yapmak için harekete geçti. Sucuzade Mahallesi'nde yapımına başlanan Kent Meydanı 5 yıldır tamamlanamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kent Meydanı'na kendilerine devredilmesi için partilisi Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile görüştü. İddiaya göre CHP'li başkanlar meydanı birbirlerine usulsüz şekilde devretti.

İŞTE O KARAR

Seyhan Belediyesinin 1339 sayılı encümen kararıyla büyükşehir belediyesine devredildi. SABAH'ın ulaştığı o kararda şu ifadeler yer almakta: Adana İli Seyhan İlçesi Sucuzade Mahallesi 16237 ada 1,2,3,4,6,7,8,9 ve 10 nolu parsellerde Seyhan Belediyesine kayıtlı olan taşınmazlardaki kat mülkiyetli, kat irtifaklı ve arsa nitelikli taşınmazların hisselerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre 182.501.592.75 TL ile Adana Büyükşehir Belediyesi lehine devrinin oy birliği ile kabulüne, gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilmesine karar verildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kent Meydanı'nın rant meydanı olduğunu ve devir işlemlerinin kanunlara aykırı yapıldığını ileri süren MHP'li Meclis Üyesi Şehmus Uçar, savcılığa suç duyurusunda bulunarak yürütmenin durdurulmasını istedi. Uçar, "Kent Meydanı'nın gerçek rayiç bedeli 500 milyon TL civarında. Ayrıca devrederken encümen kararı değil meclis kararı olmalı. Yangından mal kaçırdılar. Seyhanlı vatandaşları zarara uğratmışlardır" dedi.

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318 milyonluk rantın belgesi
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