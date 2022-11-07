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Giriş Tarihi: 7.11.2022 19:12 Son Güncelleme: 7.11.2022 19:27

Funda Koyuncu 32 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Ölmeden kısa bir süre önce yardım istemiş

Ankara’da tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Recep Koyuncu’nun yargılamasında esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada Funda Koyuncu’nun ölmeden kısa bir süre önce 112'yi birkaç kez arayarak yardım istediği kaydedildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Funda Koyuncu 32 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Ölmeden kısa bir süre önce yardım istemiş

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde gerçekleşen olayda çalıştığı işten ayrılan Recep Koyuncu, 2 yaşındaki çocuklarını ailesinin evine götürmek bahanesiyle DNA testi yapmaya götürmek istedi. Funda Koyuncu da çocuğunun götürülmesine izin vermedi. Recep Koyuncu'nun ısrarı üzerine tartışma çıkarken, Funda Koyuncu polisi 2 kere arayarak kocasından şikayetçi oldu. Tartışma sırasında Recep Koyuncu çocuğun kendisinden olmadığını ve DNA testi yaptırmak istediğini söyledi. Tartışmanın yükselmesiyle mutfaktan bıçak alan Recep Koyuncu eşi Funda Koyuncu'yu bıçaklamaya başladı. Recep Koyuncu eşini 14'ü öldürücü olmak üzere 32 yerinden bıçakladı. Sonrasında kapıda bekleyen polislere teslim olan Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Koyuncu hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi.

'FUNDA'YI ÖLDÜRDÜM DEDİ ŞOK OLDUM'

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Recep Koyuncu ile aynı apartmanda oturduklarını belirten tanık E.M, gürültü üzerine koridora çıktığında polisleri gördüğünü söyleyerek, "Polisler, komşum Funda'nın kapısını çaldı. Bir süre sonra Recep Koyuncu'yu çıkardılar. 'Ne yaptın' diye sorduğumda, 'Funda'yı öldürdüm' dedi. Bu durum üzerine şok oldum" dedi. Funda Koyuncu'nun başka erkeklerle ilişkisi olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren tanık T.M., "Başka erkekle görüştüğüne dair bilgim, görgüm olmadı. Kendi halinde birisiydi" şeklinde cevap verdi. Tanık beyanlarının ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu.

ÖLMEDEN KISA SÜRE ÖNCE YARDIM İSTEDİ

Mütalaada, 7 Ocak'ta Keçiören Şenlik Mahallesi'nde, Funda Koyuncu ile tartışan Recep Koyuncu'nun daha sonra eşine bıçakla saldırdığı belirtildi. Bu esnada suç aletinin kırılması üzerine sanığın mutfaktan ikinci bıçağı alarak eylemine devam ettiği Funda Koyuncu'nun 32 yerinden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade edildi. Bu kapsamda, Recep Koyuncu'nun 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi. Mütalaada ayrıca Funda Koyuncu'nun ölmeden kısa bir süre önce 112'yi birkaç kez arayarak yardım istediği de aktarıldı.

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Funda Koyuncu 32 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü! Ölmeden kısa bir süre önce yardım istemiş
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