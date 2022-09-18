350 kiloluk ‘Camgöz’ ağa takıldı

KOCAELİ Gölcük İlçesinde bulunan bir firmaya ait "Karadeniz Balık" isimli tekne, önceki gün avlanmak amacıyla Kandıra İlçesinden denize açıldı. Kefken açıklarında ağ atan balıkçılar, bir süre sonra hareketliliği fark etti. Tekne sahibi Murat Şahin ve personel, 3 saatte çekebildikleri ağda, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında Camgöz cinsi bir köpek balığı olduğunu gördü. Gölçüge dönen ve işyerinde balığı sergileyen Şahin, "Köpekbalığını 7 kişi saatlerce uğraşarak çektik. Bu köpek balığı tehlikeli olan bir cins. 20 yıllık balıkçıyım ilk kez böyle bir köpek balığı gördüm ve yakaladım" dedi. Köpekbalığını gördüklerinde önce şaşıran müşteriler daha sonra fotoğraf çekildi. Abbas ÇAKAR / SABAH