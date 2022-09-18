Haberler Yaşam Haberleri 350 kiloluk ‘Camgöz’ ağa takıldı
Giriş Tarihi: 19.9.2022

350 kiloluk ‘Camgöz’ ağa takıldı

350 kiloluk ‘Camgöz’ ağa takıldı
KOCAELİ Gölcük İlçesinde bulunan bir firmaya ait "Karadeniz Balık" isimli tekne, önceki gün avlanmak amacıyla Kandıra İlçesinden denize açıldı. Kefken açıklarında ağ atan balıkçılar, bir süre sonra hareketliliği fark etti. Tekne sahibi Murat Şahin ve personel, 3 saatte çekebildikleri ağda, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında Camgöz cinsi bir köpek balığı olduğunu gördü. Gölçüge dönen ve işyerinde balığı sergileyen Şahin, "Köpekbalığını 7 kişi saatlerce uğraşarak çektik. Bu köpek balığı tehlikeli olan bir cins. 20 yıllık balıkçıyım ilk kez böyle bir köpek balığı gördüm ve yakaladım" dedi. Köpekbalığını gördüklerinde önce şaşıran müşteriler daha sonra fotoğraf çekildi. Abbas ÇAKAR / SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 18 Eylül 2022 Masterchef'e veda eden yarışmacı kim oldu?
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, ne kadar zam gelir? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
TOKİ 100 BİN ARSA SATIŞI İÇİN GERİ SAYIM! 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru ekranı ve tüm detaylar
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
SON DAKİKA! 6'lı masada kriz yaratacak buluşma: Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?
Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
350 kiloluk ‘Camgöz’ ağa takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA