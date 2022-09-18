350 kiloluk köpek balığı ağa takıldı!

Kocaeli Gölcük İlçesinde bulunan bir firmaya ait "Karadeniz Balık" isimli tekne, önceki gün avlanmak amacıyla Kandıra İlçesinde denize açıldı. Kefken açıklarında ağ atan balıkçılar, bir süre sonra ağlardaki hareketliliği fark etti. Tekne sahibi Murat Şahin ve personel, daha sonra ağı çekmeye başladı. Yaklaşık 3 saat süren uğraşlar sonucu ağlar toplanarak köpek balığı tekneye çıkartıldı.

Yaklaşık 4 metre uzunluğu ve 350 kilogram ağırlığında olan köpek balığı ve diğer yakaladıkları balıklarla Gölcük'e dönen Murat Şahin, bağlanan halatlarla Köpekbalığını güçlükle karaya aldılar. 20 yıllık balıkçı olduğunu belirten Murat Şahin yakaladıkları köpek balığının Camgöz cinsi olduğunu söyledi.Şahin, "Balık, avına kuyruğuyla vurup, deniz altına çekip yutar. Balık avı yaparken ağımıza takılan bu köpekbalığını 7 kişi saatlerce uğraşarak zorlukla karaya çektik.

Bu köpek balığı tehlikeli olan bir cinstir. 20 yıllık balıkçıyım ilk kez böyle bir köpek balığı gördüm ve yakaladım. Firmanın minibüsüne konularak Gölcükteki Topçular şubesine götürülen köpek balığı balık almak için gelen müşteriler tarafından büyük ilgi gördü. Köpekbalığını gördüklerinde önce şaşıran müşteriler daha sonra fotoğraf çekildi.