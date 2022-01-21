36 ayda 14 bin 400 lira ödedi ama 2 bin liralık borcu bitmedi

Adana'da maddi açıdan zora düşen M.S., 3 yıl önce çiftçilik yapan 72 yaşındaki H.Ö.'den 2 bin lira borç aldı, karşılığında da 'boş senet' imzaladı. Her ay düzenli olarak 400 lira ödeme yapan M.S., 36 ayda toplam 14 bin 400 lira ödemesine rağmen borç kapanmayınca soluğu poliste aldı. Tefecilere yönelik operasyonda H.Ö. ile birlikte onun gibi tefecilik yapan oto galerici M.Ö. de gözaltına alındı. Her iki zanlının, yüksek faiz oranlarıyla borç para verip, karşılığında çek ve senet imzalattırdıkları, borcunu ödemeyenlerin senetlerine haciz işlemi başlatıp, 47 kişiden 1.7 milyon lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

ÇEK VE SENET GARANTİSİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşları ağlarına düşürüp, onlara yüksek faiz oranlarıyla para verip, karşılığında da çek ve senet imzalatarak vurgun yapan tefecileri mercek altına aldı. Yürütülen soruşturmada; kentte oto galericilik yapan M.Ö. (46) ile çitçi olan H.Ö. (72) deşifre edildi.

1.7 MİLYONLUK VURGUN

Yüksek faiz oranlarıyla borç verip, borcunu ödemeyenlere de teminat olarak imzalattırdıkları çek ve senetler üzerinden icraya veren her iki şüphelinin, bu yöntemle de 47 kişiden yaklaşık bir milyon 700 bin liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Her iki zanlıyı gözaltına alınırken, ev ve işyerlerinde; bir milyon 337 bin 250 lira tutarında 22 senet, 4 çek fotokopisi, 80 boş senet, 5 çek defteri, 21 bin 500 lira nakit para, farklı kişilere ait tapu ve araç satış sözleşmesi çıktı.

SUÇU KABUL ETMEDİ

H.Ö.'nün, 3 yıl önce ağına düşürdüğü M.S.'ye 2 bin lira verip, karşılığında boş senet imzalattırdığı; M.S.'nin her ay 400 lira verip, 36 aylık süreçte toplam 14 bin 400 lira ödemesine rağmen, borcunun kapatılmayıp dolandırıldığı bilgisine ulaşıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.Ö., "Faiz karşılığı para vermiyorum. Senetleri, teminat olarak aldım" diye kendini savundu. Adliyeye sevk edilen M.Ö. tutuklanırken, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle de H.Ö. de 'ev hapsi cezası' aldı.