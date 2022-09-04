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Giriş Tarihi: 4.9.2022 16:43

36 yolcu ölümden döndü

Denizli’den Muğla’ya seyir halinde olan Kamil Koç firmasına ait Mercedes-Benz marka yolcu otobüsünün Muğla-Denizli sınırı Esentepe mevkiinde alev alması sonrası otobüste bulunan 36 yolcu ölümden döndü.

İHA
36 yolcu ölümden döndü
İçeresinde 36 yolcusu bulunan 61 BB 553 plakalı Kamil Koç firmasına ait otobüsün arka bölümünde başlayan yangın sonrası bölgede konuşlu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yılanlı Orman İşletme Şefliğinde görevli arazöz ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Orman işçilerinin müdahalesinin ardından Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek otobüs yangını söndürüldü. Otobüste soğutma çalışmaları yapıldı. Otobüs içinde 36 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, yolcular tahliye edilmelerinin ardından güvenli bölgeye gönderildiler.

Tamamen yanan ve kullanılmaz hale gelen otobüste yolculara ait bavul ve eşyalarının itfaiye ve orman işçileri tarafından zarar gelmeden kurtarıldığı öğrenildi. Otobüs yangını sırasında orman işçileri alevlerin ormanlık alana sıçramasını engelledi.

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36 yolcu ölümden döndü
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