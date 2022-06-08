3600 ek göstergenin açıklanmasıyla birlikte memurların tamamında emekli maaşı zammı ve emekli ikramiyesi artışı yapıldı. Özellikle 30 yıllık emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi memur maaşı ne kadar oldu sorusu soruluyor. 30 yıl çalışan bir memurun maaşında fark ortaya çıkıyor. Tüm memurların göstergesinde 600 puanlık bir artışa gidilirken, öbür yandan bazı meslek gruplarında artış daha fazla oldu. Vatandaşlar da 3600 ek gösterge maaşa etkisi ne, maaşa yansıyor mu sorusunu soruyor. İşte 3600 ek gösterge maaş tablosu ve yeni memur emekli maaşları!
3000 ek göstergeli bütün meslek gruplarının maaşlarına zam geldi. 3000 ek göstergeli meslek grupları arasında avukatlar, il müdürleri, bekçiler, uzman jandarma ve erbaşlar yer alıyor. Düzenlemede anlık memur maaşlarından ziyade emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinde güncelleme ile alakalı.
Birinci dereceye gelmiş hak sahipleri direkt olarak 3600 ek göstergeye yükseliyor. Genel müdür yardımcıları 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü de 3000'e yükseliyor.
Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 ile 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak.
3600 ek gösterge polisler, sağlık çalışanları, din görevlileri ve öğretmenleri kapsarken, çalışmanın tamamı bütün memurları kapsıyor. Ek göstergenin belirlenmesi ise memurun kadro ve unvan derecesiyle bağlantılı oluyor.
3600 ek göstergenin üstünde ek göstergeye sahip olan bütün meslek gruplarının ek göstergesi 600 artırıldı. Rektör, bakan yardımcısı, vali, kaymakam, genel müdür, müfettiş, genel müdür yardımcısı, doçent ve profesörün ek göstergeleri 600 artırıldı.
Bakan Bilgin, şu anki verilen rakamların içinde Temmuz enflasyon farkının olmadığını, Temmuz farkıyla daha da farklı bir emekli maaşının olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde:
Bilgin, "Aylıklardaki 1300-1400 lira artış bugünkü rakamlarla. Temmuzda enflasyon farkı vereceğiz, başka düzenlemelerimiz de olacak. Bu tutar 2500 liraya ulaşabilecek. 45-50 bin lira ikramiye de artacak. Yansıtma katsayısı değişecek, bu da yansıyacak. Aralık sonunda da bir düzenleme yapacağız. Kamu çalışanlarımıza toplu sözleşme farkı, enflasyon farkı ve ek düzenlemelerle aralık ayında 3600 ek gösterge düzenlemesi çok daha fazla yansıyacak, katlanacak"
2200 ek göstergesi olan 30 yıl çalışan bir memur 6470 lira olan emekli aylığı 3600 ek göstergeye çıktığında 1.391 lira farkla 6.861 lira olacak.
Emekli ikramiyesi de 197 bin 258 liradan 50 bin 149 lira artışla 247 bin 407 liraya çıkacak. Yine ek göstergesi 3000 olan bir öğretmenin ek göstergesi 3600'e çıktığında aylığı 1.234 lira artacak.
İkramiyelerde yüzde 20 ile 22 arasında etkisi bulunacak. 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli ikramiyesi 44 bin 550 TL ile 50 bin lira arasında olacak. 3000 ek gösterge 3600'e çıktığında 197 bin lira olan emekli ikramiyesi 248 bin liraya yükselecek.
Emekli olmuş ve ikramiyesini almış memurlar yeni düzenleme ile emekli maaşı farkını alacak ama ikramiyeden yararlanamayacak.