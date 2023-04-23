370 kişinin öldüğü 6 bloğun müteahhidi kayıp

'SELAM VERECEĞİM KİMSE KALMADI'

Onlarca kişiye mezar olan konutlarda çocukluğunun geçtiğini anlatan Mehmet Alper Neşeli, şöyle devam etti: "Müteahhidin vicdanen bir şey hissettiğini düşünmüyorum, çünkü vicdanlı olsaydı konutları yaparken işini sağlam ve sorumluluk hissederek yapardı. Hukuki olarak kaçtığı için vicdanlı olmadığı da zaten ortada. Bu siteye ilk taşınan aileyiz. Güvendiğimizi hissettiğimiz site olduğu için evlendikten sonra da buradan ev alıp, taşındık. 26 yıldır burada oturuyoruz. Aynı müteahhidin yıkılan birçok binası var ve kendisi ortada yok. Anne, babamızı kaybettik. Komşularımı, sevdiklerimi kaybettim. Selam vereceğim kimse kalmadı. Yandaki, karşıdaki bloklar dimdik ayakta ama bu site yıkıldı. Burası ne kadar kötü bir mühendislikle yapıldıysa, çıkarılan cenazeler bile tek parça halinde çıkarılamadı. Bu eksikliğin sorumlusu kim? İlk başta müteahhit. Diğer sorumlular da yakında çıkacaktır ortaya. Buradan kazandığı paralarla müthiş bir yaşam sürdüler, başka işler kurdular. Vicdan sahibi bir insan nasıl adalete teslim olmaz? Hiçbir suçu yoksa bile gelir 'Suçum yok' der, savunmasını yapar, kullandığı malzemeleri ortaya koyar ama ortalarda kimse yok."