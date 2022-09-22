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Giriş Tarihi: 22.9.2022 15:24

4 bin lise öğrencisine ücretsiz eğitim desteği

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM), ilçedeki 22 lisede üniversiteye hazırlanan 4 bin gence, canlı dershane ve 13 yayınevinden oluşturulan 350 bin soru bankasıyla ücretsiz eğitim desteği veriyor.

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4 bin lise öğrencisine ücretsiz eğitim desteği

Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi üniversite sınavına hazırlanan Zeytinburnulu gençlere ücretsiz eğitim desteği vermeye devam ediyor. ZEYGEM, canlı Dershane ve 13 yayın evinden oluşturulan 350 bin soru içeren Pakodemy platformunu üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz olarak sunuyor. Zeytinburnu Belediyesi, böylelikle ilçede yaşayan ve üniversiteye hazırlanan gençlerin ailelerine de ekonomik olarak eğitim desteği veriyor.

DAHA VERİMLİ VE EKONOMİK BİR HAZIRLANMA MODELİ SUNULUYOR

Yapılan araştırmalara göre ortalama 10 ile 20 arasında test kitabı alan lise son öğrencileri, yaklaşık 3 bin TL civarında test kitaplarına para harcıyor. Ayrıca dershaneye gidecek öğrencilerin ailelerinin en az 15 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor. Zeytinburnu Belediyesinin sunduğu bu destekle gençler sınava daha verimli çalışarak, ailelerin bütçeleri de zorlamamış oluyor.



ÜCRETSİZ HİZMET VERİLİYOR

22 lisede yaklaşık 4 bin lise son sınıf öğrencisinin bulunduğu Zeytinburnu'nda, ZEYGEM ekipleri okulları tek tek dolaşarak öğrencilerle buluşuyor. Öğrenciler Zeytinburnu Belediyesi'nin sunduğu platformdan ilk günden itibaren faydalanmaya başladılar. ZEYGEM'in öğrencilere yaptığı çağrıda şu ifadelere yer veriliyor: Birlikte kazanalım, Zeytinburnu Belediyesi Daima Yanında… Farklı yayınevlerinden 350 binden fazla soru ve videolu çözümler, seviyene uygun sorular, konulara özel videolar, canlı dersler, tablet, telefon, bilgisayar, her an kullanıma hazır ve IOS, Android, Huawei OS ve web kullanımına uygun.

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4 bin lise öğrencisine ücretsiz eğitim desteği
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