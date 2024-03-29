4 çocuğunun annesi eşine sokakta kurşun yağdırdı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini sokakta silahla vurarak öldürdü. Vedat Gülmüş, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Neşe Gülmüş ile Terziler Mahallesi'ndeki sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmasının büyümesi üzerine Vedat Gülmüş. silahla 4 çocuğunun annesi Neşe Gülmüş'e kurşun yağdırdı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın hayatını kaybetti. Elindeki silahı polisin ikna çabalarına rağmen bırakmayan Vedat G. ayağından vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.