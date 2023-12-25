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Giriş Tarihi: 26.12.2023

4 çocuk annesi karısını katletti

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
4 çocuk annesi karısını katletti
Ankara'da yaşayan M. B, 4 çocuğunun annesi olan 38 yaşındaki karısı Sultan Başer'i tabancayla başından vurup öldürdü. Mamak ilçesinde meydana gelen olayda M. B. ile eşi Sultan Başer (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M. B. evinde bulundurduğu silahı çıkararak 4 çocuğunun annesi Sultan Başer'i vurdu.



Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, M. B'i gözaltına alırken sağlık ekipleri ise genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi öğle namazını müteakip Mamak İlçesi Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. M. B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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4 çocuk annesi karısını katletti
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