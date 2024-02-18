4 çocuk babası, kan davasına kurban gitti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Hüseyin Yılmaz (35) husumetlilerinin kurbanı oldu. Yılmaz ile husumetli olduğu kişiler arasında akşam saatlerinde tartışma çıktı. Yılmaz, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan 9 kurşun sonucu öldü. Yılmaz'ın bir akrabasının, geçtiğimiz yıl 17 yaşındaki bir genci bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen gencin yakınları da Yılmaz ailesine husumet besledi. İntikam almak için harekete geçen şüpheliler, Hüseyin Yılmaz'ı öldürdü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.