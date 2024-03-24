4 ilde 109 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul, Kırklareli, Edirne ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 114 milyon lira olan 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Kocaeli'nde yapılan iki ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon lira değerinde kaçak oto parçası ele geçirilirken, yılın ilk çeyreğinde el konulan kaçak altının değeri ise 700 milyon lirayı buldu. Ülke genelinde ekipler tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller esnasında ise piyasa değeri yaklaşık 700 milyon lira olan yaklaşık 364 kilogram kaçak altın ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde yaklaşık 922 milyon lira değerinde kaçaklık önlendi.