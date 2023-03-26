4 ilde ders zili çalıyor

Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da yarın itibarıyla eğitim- öğretime kademeli olarak başlanacak. 4 ilde 700 binden fazla öğrenci okullarına kavuşacak. 27 Mart günü Malatya'nın 8, Adıyaman'ın 5, Kahramanmaraş'ın 2, Hatay'ın Yayladağı ve 6 ilçesinde eğitimöğretim başlayacak. Söz konusu ilçelerde eğitim, sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda yapılacak. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da öğrencilere 8 milyon 132 bin 655 ders kitabı ve kaynak kitap, 800 bin defter, 94 bin 500 kırtasiye seti gönderildi. Yaklaşık yarım milyon öğrenci ve veli ile de psikososyal destek hizmetleri kapsamında görüşme yapıldı.