Haberler Yaşam Haberleri 4 ilde ders zili çalıyor
Giriş Tarihi: 26.3.2023

4 ilde ders zili çalıyor

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
4 ilde ders zili çalıyor
Asrın felaketinden en çok etkilenen illerden Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da yarın itibarıyla eğitim- öğretime kademeli olarak başlanacak. 4 ilde 700 binden fazla öğrenci okullarına kavuşacak. 27 Mart günü Malatya'nın 8, Adıyaman'ın 5, Kahramanmaraş'ın 2, Hatay'ın Yayladağı ve 6 ilçesinde eğitimöğretim başlayacak. Söz konusu ilçelerde eğitim, sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda yapılacak. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da öğrencilere 8 milyon 132 bin 655 ders kitabı ve kaynak kitap, 800 bin defter, 94 bin 500 kırtasiye seti gönderildi. Yaklaşık yarım milyon öğrenci ve veli ile de psikososyal destek hizmetleri kapsamında görüşme yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
SON DAKİKA | İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
Son dakika! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıya peş peşe tepkiler
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar galibiyetle başladı! A Milli Takımımız, Ermenistan’ı geriden gelerek yendi…
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Bakan Bilgin duyurdu! 2 bin TL emekli bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
4 ilde ders zili çalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA