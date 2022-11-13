4 kardeşin siyanürden öldüğü ev, 3 yıldır kapalı

İstanbul Fatih'teki bir apartman dairesinde oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin, evin kapısına 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' notu bırakıp hayatlarına son vermelerinin üzerinden 3 yıl geçti. Kardeşlerin arkadaşı sanatçı Serpil Alkan, ölüm yıldönümlerinde mezarları başında anma programı düzenledi. Törene siyanürden ölen kardeşlerin dostları katıldı. Alkan, "Oya ve Kamuran ile sahneye çıkıyorduk. Oya, Mimar Sinan Üniversitesinde heykel atölyesinde modellik yapıyordu. Ailenin diğer fertleri çalışamadığı için maddi ve manevi bunalım içindeydiler. Ölümlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Fakat evin kapısının mührünü söküp evi açtıramadık. Siyanür ölçümü temiz çıkan bir ev neden 3 yıl boyunca mühürlü kalır, anlam veremiyorum. Evin mührü açılsın ve ev temizlenip sahibine teslim edilsin" dedi.