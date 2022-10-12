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Giriş Tarihi: 12.10.2022

4. kattan düşen kız öğrenci öldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
4. kattan düşen kız öğrenci öldü
Bursa Orhangazi'de eğitim gördüğü okulun dördüncü katından düşen lise öğrencisi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Okulu tadilatta olduğu için Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu binasında eğitim gören 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sudenaz Ongun (15), okulun dördüncü katındaki sınıfın penceresinden yere düştü.



Ağır yaralanan Ongun, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alınan genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Hastane bahçesinde çocuklarından gelecek iyi haberi bekleyen aile ise acı haberle yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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4. kattan düşen kız öğrenci öldü
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