4 kazada 1 ölü, 72 yaralı

VAN'da, Bitlis karayolu üzerindeki Yuva Mahallesi'nde kontrolden çıkan midibüs devrildi. Midibüste bulunan 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Bozkır Köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 2 araçta bulunan biri ağır 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. İzmir'den Eskişehir'e giden İ.D.'nin kullandığı otobüs, Gediz-Kütahya Karayolu Yaylaköy yakınlarında virajda devrildi. Kazada, otobüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle virajı alamayınca 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdoğan Deniz (49) öldü.