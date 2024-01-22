Haberler Yaşam Haberleri 4 kazada 1 ölü, 72 yaralı
Giriş Tarihi: 23.1.2024

4 kazada 1 ölü, 72 yaralı

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
4 kazada 1 ölü, 72 yaralı
VAN'da, Bitlis karayolu üzerindeki Yuva Mahallesi'nde kontrolden çıkan midibüs devrildi. Midibüste bulunan 4'ü çocuk 27 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Bozkır Köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, 2 araçta bulunan biri ağır 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. İzmir'den Eskişehir'e giden İ.D.'nin kullandığı otobüs, Gediz-Kütahya Karayolu Yaylaköy yakınlarında virajda devrildi. Kazada, otobüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Devecik Mahallesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle virajı alamayınca 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdoğan Deniz (49) öldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İsrail'den Gazze'de 2 aylık insani ara önerisi: Hamas reddetti
SON DAKİA | Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7,1 büyüklüğünde deprem
CHP’de rant kavgası! İşte aday kaosunun perde arkası… Seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya plakalı ilk Togg yollarda
Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor: Husiler, Aden Körfezi'nde ABD gemisini vurdu
Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!
Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile! Alper Gezeravcı: Size minnettarım!
Akdeniz sahillerine vuran cansız bedenlerle ilgili Bakan Yerlikaya'dan açıklama!
Cumhuriyet’in 100. yılında Konya Büyükşehir’den dev yatırım
ARKADAŞINA GÖNDER
4 kazada 1 ölü, 72 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA