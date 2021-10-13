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Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:10

4 kişi kurşun yağmuruna tutuldu! Arabadan sıktılar

DHA
4 kişi kurşun yağmuruna tutuldu! Arabadan sıktılar

Sultangazi'de akraba olan 4 kişi, apartmanlarının önünde oldukları sırada bir otomobilden atılan kurşunların hedefi oldu. 3 kişinin bacaklarından yaralandığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olduğu öğrenilen 4 kişi oturdukları sokağa otomobille gelerek bir süre sohbet etti. Apartmana girecekleri sırada, sokağın başında bekleyen başka otomobil yanlarına yaklaştı.

Yanlarından geçen otomobilin arka koltuğunda oturan kişi, akrabalara, silahla peş peşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan aile yakınları dışarı çıktı. Yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdiler. 3 yaralı, özel bir araçla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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4 kişi kurşun yağmuruna tutuldu! Arabadan sıktılar
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