4 kişilik aileyi katlettiler

Edirne ’de, Güner ailesinden 4 kişi evlerinde ölü bulundu. İki kişinin başından, bir kişinin göğsünden, biri kişinin ise sırtından vurulduğu belirlenirken, evde yapılan aramada bir tüfek ve bir de tabanca ele geçirildi
Edirne'de aynı aileden 4 kişi, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay, ailenin her sabah götürdüğü sütü, dün sabah toplama merkezine götürmemesiyle ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanırken, ailenin maddi durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, katliamın hırsız ya da hırsızlar tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı Köyü'nde yaşayan Güner Ailesi, her sabah hayvanlarından Süt Toplama Birliği'ne teslim ettikleri sütleri, dün sabah götürmedi. Durumu fark eden süt toplama görevlisi, telefonla önce baba Mehmet Güner'i, ardından oğlu Anıl Güner'i aradı. Ulaşamayınca eve giden görevli, korkunç manzara ile karşılaştı. Evin oğlu Anıl Güner'i (26) kapının önünde, baba Mehmet Güner'i (55) ve anne Filiz Güner'i (47) yatak odasında, dede Mehmet Güner'i (76) ise salonda silahla vurulmuş halde bulan görevli, durumu hemen jandarmaya bildirdi.
BOĞUŞMA YAŞANMIŞ
İlk belirlemelere göre ikisi başından, biri göğsünden, biri de sırtından vurulan ailenin evinde bir tüfek ve bir de tabanca bulundu. Evin camlarından ikisinin açılan ateş sonucu kırıldığı belirlenirken, cesetler üzerinde yapılan incelemede de boğuşma yaşandığı tespit edildi. Anıl Güner'in gece 00.30'a kadar köyün kahvesinde arkadaşlarıyla oturduğu ve daha sonra evine gittiği öğrenildi.
HIRSIZLIK ŞÜPHESİ
Güner ailesinin köyün varlıklı ailelerinden biri olduğunu söyleyen yakınları, "Hiç düşmanları yoktu. Sevilen bir aileydi. Maddi durumları çok iyiydi, paralarını bankaya yatırmazlardı. Bildiğimiz kadarıyla ziynet eşyalarını ve paralarını evde saklarlardı. 30'dan fazla büyükbaş hayvanları, yüzlerce dönüm arazileri vardı. Kapının önünde Anıl ile bir boğuşma yaşanmış. Anıl, saldırganların ellerinden tüfeği almak isterken vurulmuş" dedi. Anıl Güner'in, kısa bir süre önce plaka harf grubu kendi isim ve soy isminden oluşan yeni bir otomobil aldığı da öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada ihbar üzerine eve giden jandarma ekiplerinin, 4 aile üyesini ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulduğu, olay yerinde bir tabanca ve bir av tüfeğinin bulunduğu, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.