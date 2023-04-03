4 kişilik aileyi yok eden sürücüye 15 yıl istendi

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde yaşayan Ali Osman Gezginç (38), geçen 20 Ocak'ta, 27 günlük bebeği Elif Yüsra'yı hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak, aniden önüne kıran M.B.'nin (29) kullandığı kamyona arkadan çarpan Ali Osman Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç (36) olay yerinde Elif Yüsra kaldırıldığı hastanede, oğlu Mehmet Gezginç ise 32 gün sonra tedavi gördüğü hastanede öldü.Tutuklanan M.B. hakkında dava açıldı. İddianamede sola dönüş yapmak için sinyal verip, sol tarafa yanaşan M.B.'nin karşıdan araç gelmesi üzerine, sinyal vermeden sağ şeride geçmeye çalıştığı Gezginç'in de ona çarptığı kaydedildi. M.B.'nin şerit değiştirme kurallarını ihlal ettiği, sola dönüş kurallarına riayet etmediği, şerit değiştirirken karayolunu kullananları tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle asli kusurlu olduğu tespit edildi.B sınıfı ehliyeti bulunan M.B.'nin kamyon kullanması için C sınıfı ehliyet gerektirdiği, yetersiz sürücü belgesi ile ağır tonajlı aracı kullanarak bir kazanın olabileceğinin öngörülebileceği, bu sebepten dolayı da eylemin gerçekleşmesi nedeniyle de M.B.'nin bilinçli taksirle hareket ettiği değerlendirildi. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen M.B., Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.