4 kişiyi vurdu, sosyal medyadan helallik istedi

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karabağ Mahallesinde meydana geldi. TIR şoförlüğü yapan Ahmet Rufai Ünver (30) iddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı ayrı yaşadığı eşi Nuriye Ünver'ün bulunduğu kayınpederi Abdullah Akarsel'in evine gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Ünver, eşi Nuriye, kayınpederi Abdullah, kayınvalidesi Hüsniye ve eşinin babaannesi Nebahat Akarsel'i vurarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Nuriye Ünver ile Abdullah ve Nebahat Akarsel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



'HELALLİK İSTEDİ'



Ahmet Rufai Ünver, olaydan sonra sosyal medya hesabından, 'Tüm hakkı olanlar helal etsin' paylaşımında bulundu. Ünver, merkez Selçuklu ilçesi otogar mevkiinde suç aleti tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Karı-kocanın evlilikleri boyunca sürekli olarak kavga ettikleri, bu kavga sonucunda da eşinin yine babasının evine gittiği öğrenildi.