4 milyonluk malzeme çalmışlardı! 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçelerinde 1 Aralık 2023 ile 02 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen biri jandarma bölgesi olmak üzere 6 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bu iş yeri ve kurumlardan 4 milyon TL değerinde gıra, ve elektronik malzeme ile otomobil lastiği çaldıkları tespit edilen 7 kişilik çete çökertildi.
TUTUKLANDILAR
İstanbul'dan hırsızlık için Kocaeli'ye geldikleri belirlenen şüpheliler, 02 Şubat 2024 günü yine hırsızlık amacıyla geldikleri Gebze İlçesi TIR garajında dolaştıkları esnada, takipte olan emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve kullandıkları ikiz plaka araçta, demir kesme makası, pense, eldiven gibi malzemeler ele geçirildi. İstanbul'da benzer hırsızlık olaylarına karıştıkları da tespit edilen şüpheliler, tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.