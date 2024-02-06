4 milyonluk malzeme çalmışlardı! 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Çayırova ilçelerinde 1 Aralık 2023 ile 02 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen biri jandarma bölgesi olmak üzere 6 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bu iş yeri ve kurumlardan 4 milyon TL değerinde gıra, ve elektronik malzeme ile otomobil lastiği çaldıkları tespit edilen 7 kişilik çete çökertildi.