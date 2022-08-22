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Giriş Tarihi: 22.8.2022 22:53

4 milyonluk soygun yapan kasa hırsızları tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, bir evdeki kasadan 800 bin lira ile yüklü miktarda ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

AA
4 milyonluk soygun yapan kasa hırsızları tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir evde bulunan kasadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti.

Ekiplerce Antalya, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kasadan çalındığı belirtilen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının bir kısmı Adana'da ele geçirildi.

Operasyonda E.G, V.K, G.D, F.U. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kasayı açtığı öne sürülen E.G, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterdi.

E.G'nin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve diğer şüphelilere "kuş yuvadan çıktı." şeklinde mesaj gönderdiği ileri sürüldü.

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4 milyonluk soygun yapan kasa hırsızları tutuklandı
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