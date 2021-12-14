4 şehirde 4 cinayet

TrabzonAkçaabat'a bağlı Dürbinar Mahallesi'nde yaşayan Okan Sepetçi (31) ile arkadaşı Bünyamin K. (34) arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerindeki bıçağı çıkaran Bünyamin K., Sepetçi'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sepetçi, kaldırıldığı hastanede ölürken, Bünyamin K. gözaltına alındı.
KÜFRETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ Aydın Efeler'de yaşayan Yakup Yarav (20) ile kuzeni Emrah Yarav (25) arasında önceki gece çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Yakup Yarav, kuzenini göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Emrah Yarav kurtarılamadı. Kısa sürede yakalanan Yakup Yarav ise kuzenini kendisine küfrettiği için öldürdüğünü söyledi. Kayseri'de ise bağ evinde buluşan 5 arkadaş arasında küfürleşme yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada bıçaklanan Ali Yazar (55) öldü. Jandarma tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden Metin T., Kadir E. ve M.C. tutuklanırken, Ayhan D.'ye ise ev hapsi hükmü uygulandı. Kocaeli'nden domuz avlamak için Yozgat'a gelen 40 kişilik avcı grubu, merkez Divanlı avlağına çıktı. Av sırasında farklı bölgeye gitmek isteyen 5 avcı, tüfekleri araca yerleştirdikleri sırada biri ateş aldı. Avcılardan, esnaf olduğu öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası Eyüp Koç (60) başından vuruldu. Koç, olay yerinde öldü. 4 arkadaşı gözaltına alındı.
Özgür ÖZDEMİR - Ali ALTUNTAŞ - AbbasÇAKAR - Tarık YILMAZ / SABAH