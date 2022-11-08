4 yaşındaki kızını balkondan atarak öldüren anneye müebbet

Rize'nin Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'nda 12 Kasım 2019'da meydana gelen olayda, 6 katlı apartmanın en üst katında oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düşerek ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖMÜR BOYU HAPİS TALEBİYLE DAVA AÇILDI
Yaşanan olayla ilgili yürütülen soruşturmada ise 2015 yılında Fatma Nur'un 4 yaşında olan ağabeyi Harun'un da pencereden düşüp öldüğü, anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. Gözaltına alınan Emine Havuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, SONRA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ
Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Emine Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 13. duruşmaya katıldı. Duruşmada kızını kendisinin atmadığını öne süren Havuz, mahkeme heyetinden tahliyesini istedi. Avukatı Yunus Çoruh ise Havuz'un cezasının 'Taksirle öldürme' suçundan değerlendirilmesini talep etti. Tarafların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Kararda, Emine Havuz'un 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdiğini açıkladı.