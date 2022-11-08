4 yaşındaki kızını balkondan atarak öldüren anneye müebbet

ÖNCE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, SONRA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Emine Havuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 13. duruşmaya katıldı. Duruşmada kızını kendisinin atmadığını öne süren Havuz, mahkeme heyetinden tahliyesini istedi. Avukatı Yunus Çoruh ise Havuz'un cezasının 'Taksirle öldürme' suçundan değerlendirilmesini talep etti. Tarafların beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Kararda, Emine Havuz'un 'altsoya karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verdiğini açıkladı.