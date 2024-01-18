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Giriş Tarihi: 18.1.2024 10:30

4 yaşındaki Rus çocuk kaybolmuştu: Orada bulundu!

Muğla'da 4 yaşındaki Rus çocuk evinin önünde oynadığı sırada kayıplara karıştı. Ailes hemen güvenlik güçlerine başvuru yaptı. Jandarma, AFAD, AKUT, İHH ekiplerinin 4 saatlik çalışmaları sonucu küçük çocuğa ulaşıldı.

AA
4 yaşındaki Rus çocuk kaybolmuştu: Orada bulundu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Rus çocuk, ekiplerin arama çalışması sonucu bulundu. Çocuğun Kargı Mahallesi'ndeki evlerinin önünden kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, İHH ekipleri sevk edildi.

Mahalledeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, çocuğun gittiği yönü tespit etti. Çocuk, yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonucunda aynı mahalledeki bir evin bahçesindeki koltukta uyurken bulundu. Ailesine teslim edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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4 yaşındaki Rus çocuk kaybolmuştu: Orada bulundu!
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