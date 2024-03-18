4 yıldır yemek yemiyordu… Nadir görülen 2 hastalığı varmış

Yaklaşık 4 yıldır mide ağrısına bağlı yemek yeme zorluğu yaşayan 15 yaşındaki Ceyda Süleymanoğlu, başta İstanbul, Ankara, Bursa ve yurt dışındaki hastaneler dâhil olmak üzere birçok hastaneye gitmesine rağmen hastalığına teşhis konulamadı. Bu süreç içerisinde ileri derecede kilo kaybı yaşayan ve 52 kilodan 32 kiloya düşen 15 yaşındaki Ceyda, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül ve Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Hikmet İyem tarafından yapılan tetkikler sonucunda Ceyda'nın nadir bilinen çölyak arter bası sendromu hastalığına yakalandığı belirlendi. Acil olarak ameliyata alınan Ceyda, doktorların gerçekleştirdiği tedavi ve 4 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Hastalık sürecinde büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Ceyda Süleymanoğlu, herkesin hastalığının peşinden gitmesini ve pes etmemesi gerektiğini ifade etti. Ceyda Süleymanoğlu, "Çölyak hastasıyım. Bu hastalığı 4 yıldır yaşıyorum. Yediğim her öğün sonrasında şiddetli karın ağrısı yaşıyordum. Bu nedenle yurt içi ve yurt dışındaki doktorlarla görüştük. Doktorların hepsi bağırsaklarıma yöneldi. Bana antibiyotikler ve mide koruyucu ilaçlar yazdılar ama hiçbir teşhis konulmadı. Buraya geldiğimde hocalarım bu durumu saptayarak ameliyatımı yaptılar. Ameliyat sonrasında hiç yaşamadığım bir duyguyu yaşadım. Karnım ilk defa ağrımadı. Artık 3 öğün yemek yiyebiliyorum. Şu an çok mutluyum" dedi.

Ceyda'nın hastalığı hakkında bilgi veren Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Hikmet İyem, "Hastamız 15 yaşında bir çocuk ve yemek yemekte güçlük çekme ve yemek sonrasında karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle başvurdu. Elimdeki tetkikleri incelediğimde kafamda bu hastalığa sebep olabilecek birkaç tanı gelmişti. Renkli filmini çektik ve bağırsakla ilgili bir sorun olduğunu da gördüğümüzde Doç. Dr. Mesut Gül birlikte hastamızda 2 tane önemli ve nadir görülen hastalık saptadık. Bunlardan bir tanesi çölyak arter bası sendromuydu. Özellikle mide, bağırsak ve karaciğeri besleyen çölyak arterin bir kas tarafından baskıya uğradığını gördük. Dolayısıyla hasta yemek yediğinde mideye yeterince kan gitmediğinden hastanın hemen karın ağrısı ve bulantısı oluyordu ve yemek yiyemiyordu. 2. tanımız ise ince bağırsağın aorttan çıkan bir damarla aort arasında sıkıştığını gördük. Bu da yemeklerin o sıkışık olan yerden geçemediği için karın ağrısına neden olmaktaydı. Hastamızı 4 saatlik bir ameliyata alarak çölyak artere titiz bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Ceyda'nın artık karın ağrısının, bulantısının kesildiğini ve sağlıklı bir şekilde kilo almaya başladığını aktaran Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, "Ameliyatla süperior mezenterik arter sendromu dediğimiz yere on iki parmak bağırsağının genellikle son kısmının sıkışmasıyla birlikte yenilen yemeklerin aşağıya iletilememesi bulantı ve kusmaya sebep olan kısımların müdahale ettik. Darlık kısmı bypass ederek ince bağırsaklar ve mide arasında yeni bir yol oluşturduk. Ceyda artık yemeğini yiyor. Çok az da olsa kilo almaya başladı. Ameliyata 32 kilogram olarak girmişti. Şimdi 33,5 kilograma geldi. Bizim kontrolümüzde daha da kilo alacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kızı sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen baba Abdullah Süleymanoğlu ise, "Kızımız 4 yıldır şiddetli karın ağrısı ve bulantı yaşıyordu. Değişik illerde hastanelerde 4 yıldır teşhis konulamadı. Doktorlar sindirim sistemini araştırıyordu ama burada problemin damarda olduğu saptandı. Ameliyattan önce sürekli hastanelerde damar yolu ile ve mamalarla beslenirken 4 yıl sonra sağlığına kavuşarak ilk kez yemek yemeye başladı. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.