40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı

Bilinci kapalı olan Hilal, bölgeye sevk edilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Demir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hilal Rojda Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi.