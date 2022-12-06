40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir, Pazartesi günü teneffüste okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözleri önünde yere yığılan Demir'in nefes alamadığını gören öğrenciler, öğretmenlerine haber verdi.
Öğretmenler tarafından Çaldıran Mahallesi Sağlık Merkezi'ne araçla götürülen Hilal Rojda Demir'e buradaki doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Kalbinin durduğunu fark eden doktorlar, Demir'e kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 40 dakikan süren kalp masajının ardından lise öğrencisi Demir, hayata döndürüldü.
Bilinci kapalı olan Hilal, bölgeye sevk edilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Demir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hilal Rojda Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi.