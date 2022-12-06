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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:55 Son Güncelleme: 6.12.2022 16:56

40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı

Van’ın Başkale İlçesi’nde, Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Hilal Rojda Demir’in duran kalbi götürüldüğü sağlık merkezinde 40 dakika süren kalp masajıyla yeniden çalıştı. Hayata döndürülen Demir, ambulans helikopterle sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nde bulunan Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir, Pazartesi günü teneffüste okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaştı. Arkadaşlarının gözleri önünde yere yığılan Demir'in nefes alamadığını gören öğrenciler, öğretmenlerine haber verdi.

Öğretmenler tarafından Çaldıran Mahallesi Sağlık Merkezi'ne araçla götürülen Hilal Rojda Demir'e buradaki doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Kalbinin durduğunu fark eden doktorlar, Demir'e kalp masajı yapmaya başladı. Yaklaşık 40 dakikan süren kalp masajının ardından lise öğrencisi Demir, hayata döndürüldü.

Bilinci kapalı olan Hilal, bölgeye sevk edilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Demir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Hilal Rojda Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı
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