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Giriş Tarihi: 24.11.2021

40 yıldır ilk günkü aşkla öğretiyorlar

AA
40 yıldır ilk günkü aşkla öğretiyorlar
Kırklareli'nde öğrencilerini geleceğe hazırlamak için uzun yıllar büyük çaba gösteren öğretmenler, mesleklerini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Kentte öğretmenlik ve yöneticilik görevlerini sürdüren Nuriye Canverdi, Meliha Yabasun, Emin Başçoban, Mustafa Öztürk, Hasan Hüseyin Erdem, İsmet Mustafa Şimşek, Şener Engin, Nedret Peran ile Hüseyin Kalkan, mesleklerinde 25 ila 45 yılı geride bırakan öğretmenlerden sadece birkaçı. Şafak vakti görev yaptıkları okullarının yoluna koyulan öğretmenler, öğrencilerini geleceğe hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kimi "fidanım", kimi "evlat", kimi de "gelecek" diyerek sevdiği öğrencileri ile gurur duyuyor. Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Nuriye Canverdi 40 yıldır öğretmenlik yaptığını ifade etti. Canverdi "Çok öğrenci yetiştirdim, çocuklarımı çok seviyorum. Her gün koşar adımlarla okula geliyorum" dedi. Öğretmen Meliha Yabasun ise "Öğretmen aslında bir toplumun mimarıdır" diye konuştu.

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40 yıldır ilk günkü aşkla öğretiyorlar
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