41 eser daha yurda dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD Manhattan Bölge Savcılığı arasında son 5 yılda geliştirilen işbirliği ile Türkiye'ye iadesi sağlanan kültür varlıklarına Anadolu kökenli 41 tarihi eser daha eklendi. Böylece topraklarına kavuşturulan tarihi eser sayısı 3 bin 59'a ulaştı. Eserlerin ay sonunda Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.Ülkemize getirilecek olan tarihi eserlerden bazıları şunlar:Boubon Antik Kenti kökenli 3 bronz heykel başı. Bir bronz kadın büstü ve 4 bronz heykellere ait vücut parçaları.Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Genç Caracalla ve Olgun Caracalla başları.Milattan Önce 6. yüzyıla tarihlenen toprak kadın başı. Roma Dönemi'ne tarihlenen Minerva biçimli bronz ağırlık ve bir mermer.Bir gümüş Kybele heykelciği.Bir bronz Satyr heykelciği.Bir gümüş kadın heykelciği ve Frig başlığı tipinde 2 bronz miğfer.Kilia tipi 22 idol başı.Yaban keçisi stilinde, MÖ 7. ve 6. yüzyılda Batı Anadolu'da hâkim olmuş seramik yapım üslubundaki pişmiş toprak vazonun yanı sıra siyah figür tekniğinde yapılan Satyr figürlü bir Olpe bulunuyor. Konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gururluyuz! Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılmış bir grup eserimizi daha New York'ta bulunan Türk Evi'nde teslim aldık" dedi.