Haberler Yaşam Haberleri 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliden evlere şenlik sözler
Giriş Tarihi: 26.9.2022 10:03 Son Güncelleme: 26.9.2022 10:58

41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliden evlere şenlik sözler

Konya’da birçok hırsızlık suçundan 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Karsavuran (23) saklandığı evde yakalandı. Annesinin ‘Osman babanı ara’ demesi üzeri ise Karsavuran, “Orada arattırmıyorlar anne. Sen merak etme ben cezaevine gidince zaten babamın koğuşuna geçerim’ demesi şaşırttı. Osman Karsavuran tutuklanarak cezaevine konuldu.

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41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliden evlere şenlik sözler

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çeşitli hırsızlık suçlarından 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Osman Karsavuran'ı yakalamak için çalışma başlattı. Suç makinesi Karsavuran'ın yakalanmamak için terk edilmiş binalarda kaldığını belirleyen polis, şüphelinin gidebileceği adresleri de kontrol altına aldı. Karsavuran'ın merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesindeki bir adreste kaldığı tespit eden polis, yapılan baskınla yakalayıp, gözaltına aldı.

'BEN BABAMIN KAĞUŞA GEÇERİM'

Osman Karsavuran, evden çıkartılırken annesi, "Babanın telefonu orada kayıtlı. Sen onu arayabilir misin?" diye sordu. Osman Karsavuran ise "Ona izin vermiyorlar anne, o yasaklanmış. Ben zaten cezaevine gidince babamın koğuşuna geçerim" demesi dikkat çekti. Osman Karsavuran'ın babası İsmail Karsavuran'ın da 'yaralama' suçundan cezaevinde olduğu belirtildi. Osman Karsavuran emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliden evlere şenlik sözler
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