433 bin isim ve soyisim e-devlet üzerinden değişti

Bir kereye mahsus olmak üzere, mahkeme kararı aranmaksızın vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliğinin nüfus müdürlüklerinden yapılmasına 2017'de bir düzenlemeyle imkân tanınmıştı. Uygulama kapsamında bugüne dek 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Düzenleme ile en çok "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" gibi soyadları değiştirildi. En çok değiştirilen isimler ise "Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet" gibi isimler oldu. Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu. Vatandaşların, ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.