44. İstanbul maratonu için geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri açıklandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "İlimizde 6 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek N Kolay 44. İstanbul Maratonu dolayısıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. A bölge sorumluluk alanı kapanacak yollar kapama saati 06:00 Ragıp Gümüşpala Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacaktır.), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Arabalı Vapur girişleri, Gülhane Parkı sahil alt ve üst girişler ile Gülhane parkı içi yolu, Alayköşkü Caddesi, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Caddesi ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak, Segah sokak ve Işıl sokak dan Sahil yoluna çıkış yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Gazi Mustafa Kemal Mudurnu varyant dönüşlerden itibaren sahil istikametine kapatılacak. Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga caddesinden itibaren kapatılacak)" ifadelerine yer verildi.