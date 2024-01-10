4.5 ton kaçak midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer İlçesi Sakıp Sabancı Caddesi civarında İstanbul Boğazı'ndan karaya çuvallar içerisinde midyeler çıkarıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. 200 çuval midyenin kaçak yollarla avlandığı ve karaya çıkartıldığı belirlendi. Henüz çuvallanmamış midyelerle birlikte yaklaşık 4.5 ton midye ele geçirildi. M.G., A.G., C.G. ve M.Ö.G. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen midyeler, canlılıklarını sürdürebilmeleri ve yeniden doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına İstanbul Boğazı'na bırakıldı. "Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapmak" gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan dört kişiye toplamda 104 bin 968 lira idari para cezası kesildi.