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Giriş Tarihi: 10.1.2024 10:50

4.5 ton kaçak midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Boğazı’nda “Kaçak Midye Avcılığı” yapan dört kişiyi suçüstü yakaladı. 4.5 ton midye ele geçirildi. Midyeler, canlılıklarını sürdürebilmeleri ve yeniden doğal yaşama kazandırılabilmeleri için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri’nce İstanbul Boğazı’na bırakıldı.

Emir SOMER Emir SOMER
4.5 ton kaçak midyeyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Sarıyer İlçesi Sakıp Sabancı Caddesi civarında İstanbul Boğazı'ndan karaya çuvallar içerisinde midyeler çıkarıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. 200 çuval midyenin kaçak yollarla avlandığı ve karaya çıkartıldığı belirlendi. Henüz çuvallanmamış midyelerle birlikte yaklaşık 4.5 ton midye ele geçirildi. M.G., A.G., C.G. ve M.Ö.G. isimli dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen midyeler, canlılıklarını sürdürebilmeleri ve yeniden doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına İstanbul Boğazı'na bırakıldı. "Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapmak" gerekçesiyle haklarında yasal işlem yapılan dört kişiye toplamda 104 bin 968 lira idari para cezası kesildi.

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4.5 ton kaçak midyeyle yakalandılar
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