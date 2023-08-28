46 milyon bütçeli Çamlıdere Belediyesi personeline 18 bin 500 TL veriyor, ABB asgari ücreti zor ödüyor

Ankara'nın 4 buçuk yılını heba eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 58 Milyarlık dev bütçesine rağmen işçisini de asgari ücrete mahkum etti. Yavaş'ın iş bilmez yönetim anlayışına Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'dan tepki geldi. Hazım Caner Can, "2023 yılı bütçemiz 46 Milyon 920 bin TL. Biz bu bütçemizi doğru kullandığımız için personelimize 18 bin 500 TL maaş veriyoruz. 58 Milyar bütçesi bulunan ABB ise personelini asgari ücrete mahkûm ediyor. Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Çamlıdere'ye gelsin kendisine belediyecilik dersi vereyim." dedi.

HAZIM CANER CAN; "Yavaş, ABB bünyesine 31 Mart seçimleri sonrası 17 bin 500 kişi almış. Halka vereceği hizmeti personelin maaşını yatırmak için kullanıyorlar. Çamlıdere Belediyesi'nin kasasına İller Bankası'ndan 980 bin TL girdi. ABB'nin kasasına ise 1 milyondan fazla para giriyor. 2023 yılı bütçemiz 46 Milyon 920 bin TL. Biz bu bütçemizi doğru kullandığımız için personelimize 18 bin 500 TL maaş veriyoruz. 58 Milyar bütçesi bulunan ABB ise personelini asgari ücrete mahkûm ediyor. Ben 20 yıldır Çamlıdere'ye hizmet ediyorum. Benim belediye başkanı olarak 3 altın kuralım var. Bu kuralları yerine getirildiği zaman halk hizmet alır, personelin iyi maaş alır, herkes mutlu olur. Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Çamlıdere'ye gelsin kendisine belediyecilik dersi vereyim." şeklinde konuştu.

Yaşanan ekonomik zorluklarda personelinin alım gücünü desteklemek için en düşük personel maaşını 18 bin 500 TL olarak belirleyen Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, personelini asgari ücrete mahkûm eden ABB Başkanı Mansur Yavaş'a "Gelsin belediyecilik dersi vereyim" ifadelerini kullandı.

"BİZ PERSONELİMİZE 18 BİN 500 TL MAAŞ VERİYORUZ ABB ASGARİ ÜCRETE MAHKÛM EDİYOR"

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Yavaş, ABB bünyesine 31 Mart seçimleri sonrası 17 bin 500 kişi almış. Halka vereceği hizmeti personelin maaşını yatırmak için kullanıyorlar. Bu yüzden Ankaralı hizmet alamıyor. Çamlıdere Belediyesi'nin kasasına İller Bankası'ndan 980 bin TL girdi. ABB'nin kasasına ise 1 milyondan fazla para giriyor. 2023 yılı bütçemiz 46 Milyon 920 bin TL. Biz bu bütçemizi doğru kullandığımız için personelimize 18 bin 500 TL maaş veriyoruz. 58 Milyar bütçesi bulunan ABB ise personelini asgari ücrete mahkûm ediyor. Ben 20 yıldır Çamlıdere'ye hizmet ediyorum. Benim belediye başkanı olarak 3 altın kuralım var. Hatır gönül için belediyeye fazla personel almam. Personel çalıştırmanın kötü bir tarafı yok anca 100 kişinin yapacağı işi 300 kişi yaparsa vatandaş hizmet alamaz. Halka vereceği hizmetin bedelini personele vermiş oluyor. 2'ncisi ambarın altındaki delikleri tıkayıp fareleri ambara sokmamak. 3'üncüsü personel yönetimi. Bu üçünü doğru yaparsanız halk hizmet alır, personelin iyi maaş alır, herkes mutlu olur. Büyükşehir belediyesi Çamlıdere ve diğer ilçelerin gelirinin yüzde 40'ını alıyor. Bu gelirin yüzde 30'u Fen İşlerine, yüzde 10'u da ASKİ'ye gidiyor. Bununla birlikte 58 Milyar bütçeye sahip ABB şu anda çalışanlarına asgari ücret veriyor." dedi.

"YAVAŞ'I BURAYA DAVET EDİYORUM GELSİN KENDİSİNE BELEDİYECİLİK DERSİ VEREYİM"

Can şöyle devam etti; "Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Çamlıdere'ye gelsin kendisine belediyecilik dersi vereyim. Borçsuz olarak 300 milyon TL'lik bir kaplıca hamam ve otelini bitirdik. Vatandaşların hizmetine sunduk. ABB bir tane halı saha yapamazken bizim her mahallemizde bir çocuk parkımız var. Mansur Yavaş, Ankara'yı yönetecek kapasitesi olmayan, Ankara başkent olduğu günden beri en az hizmeti veren, Ankaralıyım söylemi sadece nüfus kâğıdında kalmış, algı belediyeciliğinde rekor üstüne rekor kıran bir kişidir. Belediyecilik algı ile olsaydı Yavaş sadece Türkiye'de değil dünya da rekor kırardı. Ankara'ya yazık oldu. 5 senesi boşa gitti. Bu zaman asla geri getirilmez. 5 sene göz göre göre gitti. Ankara 10 sene de geriye götürüldü."

"BURADA KOCA BİR HİÇLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Yavaş'ın Çamlıdere'ye bir tek çivi çakmadığına değinen Hazım Caner Can, "Çamlıdere de Melih Gökçek zamanında atılan sıcak asfaltı 650 bin TL karşılığında yenileyecekti. Aradan 7 ay geçti parayı almasına rağmen bunu yapmadı. Çamlıdere'de Allah rızası için taş üstüne taş koymadı. Burada koca bir hiçlikle karşı karşıyayız. Genel seçimlerde Çamlıdere oy oranı ile İç Anadolu Bölgesi'nde birinci oldu. Emin olun 2024 seçimlerinde bunlar aldıkları yüzde 19'luk oyu da alamayacaklar. Ankaralılar sabretsin. Biliyoruz sabrede sabrede sabır taşına döndüler ama 6 ay sonra bu ıstırapları bitecek." şeklinde konuştu.