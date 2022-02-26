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Giriş Tarihi: 26.2.2022 04:11

47. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

AA
47. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerine verildi. Fransız yönetmen Xavier Giannoli'nin yönettiği "Illusions perdues" en iyi film ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü

Fransa'nın Oscar'ı olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerine verildi.

Başkent Paris'te bu yıl 47'ncisi gerçekleştirilen törende, Fransız yönetmen Xavier Giannoli'nin yönettiği "Illusions perdues" en iyi film ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerine layık görüldü.

Fransız yönetmen Leos Carax, "Annette" filmiyle en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Bu filmde rol alan Benjamin Voisin, performansıyla en iyi umut veren erkek oyuncu seçildi.

En iyi kadın oyuncu ödülü "Aline" filminde rol alan Valerie Lemercier'e verildi, Benoit Magimel da "De son vivant" filminde gösterdiği performansla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Fransız yönetmenler Marie Amiguet ve Vincent Munier'in yönettiği "La Panthere des neiges" en iyi belgesel filmi seçildi.

En iyi yabancı film ödülü ise Fransız yönetmen Florian Zeller'in ve İngiliz yönetmen Christopher Hampton'un "The Father" adlı yapıta verildi.

En iyi animasyon film ödülü Patrick Imbert'in "Le sommet des dieux", en iyi kısa film ödülü Elie Girard'ın "Les Mauvais Garçons" yapıtlarına gitti.

Anamaria Vartolomei, Audrey Diwan ve Marcia Romano'nun yönettiği "L'Evenement" filminde gösterdiği performansla en iyi umut veren kadın oyuncu seçildi.

Bu arada, törende ödül alan birçok kişi Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya desteğini ifade eden birçok konuşma yaptı.

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47. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
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