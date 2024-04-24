47 yıl sonra ailesiyle aynı kaderi paylaştı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, önceki gece kontrolden çıkan LPG'li otomobil, bir işyerinin duvarına çarptıktan sonra alev aldı. Gece olması nedeniyle yangını kimse fark etmedi. Alevler kısa sürede işyerine de sıçradı. Otomobilden çıkamayan sürücü Ramazan Ergin de (48) yanarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, kardeşi Ahmet Ergin'den alınan DNA örneklerinin karşılaştırılmasının ardından Ramazan Ergin'e ait olduğu kesinleşti.Cenazeyi teslim alan kardeşi Ahmet Ergin ise 47 yıl önce yaşanan dramı anlattı. 1977'de, Elmalı ilçesindeki evlerinde tüp patlaması sonucu annesi Fatma, babası Hasan ve o dönemde 4 yaşında olan ablasının yanarak öldüğünü, 3 yaşında olan diğer ablası ile 1 yaşında olan ağabeyi Ramazan ve 2 aylık olan kendisini ise komşularının son anda kurtardığını söyleyen Ahmet Ergin, "Bu nedenle biz 3 kardeş devlet yurtlarında büyüdük. Ağabeyim Kumluca Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapıyordu ve 2 çocuğu vardı" dedi. Ramazan Ergin'in cenazesi Kumluca ilçesinde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.