48 yılını geçirdiği göklere veda etti

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Ceyhan Yılmazcan (65) önceki gün yaptığı İstanbul- Hamburg uçuşunun ardından 48 yıllık gökyüzü kariyerini noktaladı. Yılmazcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrıldıktan sonra 1996'da THY'ye katıldı. THY'de değişik uçak tiplerinde ve VIP filoda uzun yıllar görev yapan Yılmazcan, son uçuşunda kendisi gibi pilot olan çocukluk arkadaşı Mehmet Arık'ın oğlu pilot Gökhan Arık ile görev yaptı. Yılmazcan, Hamburg dönüşü İstanbul Havalimanı'nda ailesi ve meslektaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Hayatının 33 bin saatini bulutların üzerinde geçiren Yılmazcan, "Üzüntüm bir daha uçamamak. Pilot olmak büyük bir şans. Pilot olma hayali kuran gençlere bol bol çalışmalarını ve vazgeçmemelerini öneriyorum. Asla ve asla bir günü bile boş bırakamazlar. Kuralları bilmeleri geriyor. Havacılıkta kurallar kanla yazılmıştır" dedi. Yılmazcan, son uçuşunda yolculara da "Kaptan Pilotunuz Ceyhan Yılmazcan olarak şu an 48 yıllık pilotluk mesleğimin en anlamlı anonsunu gerçekleştiriyorum" diyerek, özel bir anonsla seslendi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise Yılmazcan'ın THY filosunda 36 uçak varken göreve başladığını, bugün ise 374 uçağı ile 65 bin kişilik THY ailesine veda ettiğini belirtti.