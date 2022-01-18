4.9 tonluk kokain için 15 tutuklama

KOLOMBİYA'DA 9 Haziran 2020'de düzenlenen ve iki konteynerde 4.9 ton kokainin ele geçirildiği operasyonla ilgili Türkiye'de gözaltına alınan 15 kişi tutuklandı. Uyuşturucunun Türkiye'ye gideceği iddiası üzerine polis çalışma başlatmıştı. Konteynerlerin varış noktasının Ambarlı Limanı, alıcısının da İstanbul'daki bir şirketin sahibi M.K. olduğu tespit edildi. 16 aylık çalışmalar sonucu savcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonda, M.K. ve Kolombiyalı J.C.B.'nin aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunus Emre KAVAK/SABAH