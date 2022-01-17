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Giriş Tarihi: 17.1.2022 20:29

4.9 tonluk kokain operasyonuna 15 tutuklama

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
4.9 tonluk kokain operasyonuna 15 tutuklama

2020 yılında Kolombiya'nın Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen ve iki farklı konteyner içerisinde 4.9 ton Kokain maddesinin ele geçirildiği operasyonla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kolombiya Polisi; 9 Haziran 2020 tarihinde Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda; 4.9 ton Kokain maddesi ele geçirdi. Söz konusu uyuşturucu maddenin Türkiye'ye gideceği iddia edilince Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri özel bir çalışma başlattı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin iki farklı konteyner içerisinde bulunan toplam 51.9 ton ağırlığındaki "Granül Kauçuk" maddesine emdirilmiş şekilde ele geçirildiği, konteynerlerin varış noktasının İstanbul Ambarlı Limanı olduğu ve konteynerlerin Türkiye'deki alıcısının yine İstanbul'da faaliyet yürüten bir şirketin sahibi M.K. olduğu tespit edildi.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Geniş kapsamlı bir teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. 16 ay boyunca yürütülen çalışmaların sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.K., K.U., S.G., E.O., M.B., H.G., T.Y., A.D., A.P., A.K., A.S., Ü.Y., F.C.G., A.B ve Kolombiyalı J. C. B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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4.9 tonluk kokain operasyonuna 15 tutuklama
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