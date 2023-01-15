Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek’e ’Yılın Gazetecisi’ ödülü

İnsanlık Dergisi, 'yılın en'lerine verdiği 'İnsanlık Ödülleri'nin 4'üncüsünü düzenledi. 'İyi ki iyilik var' sloganıyla gerçekleştirilen törene iş, siyaset, sanat, müzik ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yılın Gazetecesi ödülüne SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek layık görüldü.

Sunuculuğunu Ebrul Akel ve Murat Güloğlu'nun üstlendiği programda ödülleri görme engelli bireyler takdim etti. İyilikseverlerin ödüllendirildiği ve dileklerin gerçekleştirildiği gece, Elif Buse Doğan konseriyle sona erdi.

İnsanlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru gecede yapmış olduğu konuşmada: "14 yıl önce "iyi ki iyilik" var sloganıyla yola çıktığımız da; sadece 5 kişiydik. Bugün 34 üniversitede İnsanlık Dergisi adı altında gönüllülük kulüpleri olan kocaman bir aile olduk. İyilikseverlerin desteği ile 400'e yakın okulun kütüphanesini yeniledik ve yüzlerce okulun da çehresini değiştirdik. İyilik yapın, iyilik yapmaktan asla vazgeçmeyin. İyi ki iyilik var ifadelerini kullandı.