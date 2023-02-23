5 aylık Asya bebeği 131 saat sonra kurtaran madenci, o anları anlattı

"İLK BAŞTA ÖLMÜŞ SANDIK"

İlker Aksakal, gazetecilere, Asya bebeğin dedesinin cenazelerinin olduğunu ve kendisine yardım etmelerini istediğini söylemesi üzerine enkazda arama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bu sırada bir delik açtıklarını anlatan Aksakal, "Baktık içeriye, ilk başta ölmüş sandık. Tekrar baktığımızda bebek yaşıyormuş. Biz ondan sonra daha hırslı çalışmaya başladık. Gireceğimiz yer çok alçaktı. Bana, 'Sen girersin, zayıfsın.' dediler. Oradaki çalışmamız bir saat sürmüştür." dedi. Aksakal, kendisinin de bir çocuğu olduğunu aktararak, şunları dile getirdi: "Hiç korku olmadan oraya girdik. Sonuçta bir çocuk ve bir can bizim için candır ne olursa olsun, her yerde. Biz hepimiz beraberiz. Bebeği o şekilde görünce çok hüzünlendim. Dolabın kapağı gelmiş üstüne, beşik kırılmış. Çektim yatağını gelsin diye ama gelmiyordu. Baktım bir yerinde kırık var mı yok mu diye. Amirlerim arka taraftan destek veriyorlardı, 'Acele etme.' diye. Ağlamaya başlayınca sakinleştirdim orada. Başını kollarımın üstüne koydum, 'Beni geriye çekin.' dedim. Bebeğe hiçbir zarar gelmesin diye kafası kollarımın üzerindeydi. Kollarımı yerde sürükleyerek dışarıya çıkardım. Onun da yiyecek ekmeği varmış, onu kurtardık."