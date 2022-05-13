5 aylık ikizlere hamile olan kadının eşi yeniden gözaltına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda ailesi5 aylık ikizlere hamile olan Hatice Çaltı'ya (43) ulaşamaması üzerine Çaltı'nın evine gitti. İçeri giren ailesi Çaltı'yı banyoda bulunan küvette baygın halde bulmuştu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde Çaltı'nın hayatını kaybettiği belirlemişti.
Savcılığın ve olay yeri ekiplerinin incelemesi sonrası 5 aylık ikizlere hamile Çaltı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı. Talihsiz kadının kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
İkizlere hamile Hatice Çaltı'ya yapılan ön otopside ise hamile kadının boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler olduğu tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopsi sonucu ile 5 aylık ikizlere hamile kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazandı.
Bunun üzerine Buldan Cumhuriyet Savcısı karara itiraz etti. Serbest bırakılan koca Ramazan Çaltı yeniden gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.