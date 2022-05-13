5 aylık ikizlere hamile olan kadının eşi yeniden gözaltına alındı

İkizlere hamile Hatice Çaltı'ya yapılan ön otopside ise hamile kadının boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler olduğu tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı'nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopsi sonucu ile 5 aylık ikizlere hamile kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazandı.

Bunun üzerine Buldan Cumhuriyet Savcısı karara itiraz etti. Serbest bırakılan koca Ramazan Çaltı yeniden gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.