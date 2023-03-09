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Giriş Tarihi: 10.3.2023

5 bin kilometre pedal çevirip Erzincan’a geldi

5 bin kilometre pedal çevirip Erzincan’a geldi
Doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle bisikletle dünya turuna çıkmaya karar veren Alman Marcus, aylar öncesinden başladığı turda Balkan ülkeleri, İtalya, Ermenistan ve Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye geldi. 5 bin kilometre yol katedip Türkiye'de çeşitli illeri gezen Marcus, Erzincan'a geldi. Erzincan merkeze 140 kilometre uzaklıkta bulunan Otlukbeli ilçesine giden gezi tutkunu, buradaki vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Gördüğü ilgi karşısında şaşıran Marcus bulunduğu ilçeden ayrılmak istemedi. Marcus, Almanca yaptığı röportajında, "Almanya'dan buraya bisikletle geliyorum. 16 ülke gezdim ve şimdiye kadar aralarında en sevdiğim ülke Türkiye oldu. Buradaki insanlara, kültüre ve güzel manzaralara âşık oldum. Çaya, yemeğe davet edildiğim harika Otlukbeli'nde vakit geçirdim ve ayrıca uyumak için sıcak bir yatak aldım. Yaptıkları her şey için buradaki misafirperver insanlara gerçekten teşekkür ediyorum" dedi.

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5 bin kilometre pedal çevirip Erzincan’a geldi
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