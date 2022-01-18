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Giriş Tarihi: 18.1.2022 19:46 Son Güncelleme: 18.1.2022 19:47

5. kattan düşen genç kadın kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
5. kattan düşen genç kadın kurtarılamadı

Kocaeli Darıca İlçesinde meydana gelen üzücü olayda, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Dilda Sorku (39), 5. Katın penceresinden beton zemine düştü. Sorku, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yaşa Sokak'ta meydana gelen olayda, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Dilda Sorku (39), 5. katta bulunan evinin penceresinden beton zemine düştü. Cevrede olayı gören vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sorku, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Sorku, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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5. kattan düşen genç kadın kurtarılamadı
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