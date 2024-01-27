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Giriş Tarihi: 27.1.2024 16:42 Son Güncelleme: 27.1.2024 17:07

5 Milyon gasp edilmişti... Çalışanların gasp oyunu çelişkili ifadelerden ortaya çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda tekstilci iş kadınına ait 5 milyon liranın gasbedilmesiyle ilgili 6 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nün mağdur iş insanın çalışanları olduğu ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
5 Milyon gasp edilmişti... Çalışanların gasp oyunu çelişkili ifadelerden ortaya çıktı

Zeytinburnu Yunus Emre Caddesi'nde üzerinde 24 Ocak'ta meydana gelen olayda, iş kadını G.G., bir borcunu ödemek için yanında çalışan Fatih Ç. ve Kemal A 'yı bankaya göndererek 5 milyon lira çekmesini istedi. Fatih Ç. ve Kemal A. bankadan parayı çektikten sonra iş kadınına götürmesi için dışarda bekleyen diğer çalışanlar Murat T. ve Murat S.'ye teslim etti. Bu sırada ikilinin içinde bulunduğu otomobile yaklaşan 2 kişi silah tehdidi ile para dolu poşetleri gasbederek olay yerinden kaçtı.

OLAY ANI KAMERALARDA

Yapılan çalışmalarda gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde bir otomobille olay yerine gelen iki şüphelinin, yaya olarak koşarak parayla hareket etmek üzere olan otomobilin yanına yaklaştıkları ve gaspı gerçekleştirdikleri görüldü. Şüphelilerin para dolu poşetleri alarak geldikleri otomobile doğru koştukları anlarda güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Bu sırada bir kişinin şüphelilerden birini çelme takarak düşürmeye çalıştığı ancak başarılı olmadığı görüldü.

Zeytinburnu'ndaki 5 milyon liralık gasp! Şüpheliler, iş insanının çalışanları çıktı | Video







OLAYI ÇELİŞKİLİ ANLATINCA GÖZALTINA ALINDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri önce mağdur olarak ifadelerine başvurduğu Fatih Ç., Kemal A. Murat T. ve Murat T.'yi çelişkili ifadeleri üzerine şüpheli olarak gözaltına aldı. İfadelerinde olayın planlayıcısı olarak birbirlerini suçladıkları öğrenilen şüphelilerin sorgularının ardından Beyazıt P. (23) ve Turgay A.(21) adlı kişilerde gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir ruhsatsız tabanca, 48 mermi ve kar maskeleri ele geçirildiği öğrenildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerden Fatih Ç.'nin daha önceden 5, Kemal A.'nın 5 , Beyazıt P.'nin 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Beyazıt P.'nin ayrıca farklı dosyalardan 15 adet aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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5 Milyon gasp edilmişti... Çalışanların gasp oyunu çelişkili ifadelerden ortaya çıktı
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