5 milyonluk kaçak içki üretim tesisine Jandarma operasyonu

Yaklaşan yılbaşı öncesi, vatandaşların sağlığını hice sayarak, kaçak yollardan alkol üretimi yapan kişi yada gruplara karşı, Kocaeli Jandarma Komutanlığının başlatmı olduğu takip sonucu, 1 hafta ara ile ikinci başarılı operasyona imza atıldı.

Daha önce Başiskele İlçesinde bir tesisi ve dağıtım yapan bir kamyonu ele geçiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İzmit İlçesinde gerçekleştirdiği ikinci operasyonda, tarımsal ve tıbbi amaçlı etil alkolü işletip satışa hazır içki üreten bir tesisi daha çökertti.

TAKİBE ALINDI



Edinilen bilgilere göre;Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Ekipler, İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi'nde üretim izni olmadan etil akol üreten bir işyerini takibe aldı.Özellikle yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte kaçak yollardan içki üretimi yapabileceklere karşı teyakkuzda olan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, yapılan takip ve elde edilen deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı.

TAM TEŞEKKÜLLÜ TESİS



Jandarma tarafından yapılan baskında, bin 440 litre şişelenmiş, etiketlenmiş ve satışa hazır halde 1 litrelik şişeler içerisinde etil alkol, bin 175 litre paketlenmiş, etiketlenmiş ve satışa hazır halde 5 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol, 26 bin 500 litre şişelenmemiş etil alkol olmak üzere, toplam 29 bin 115 litre etil alkol ele geçirildi.

Ayrıca 1 dolum, kapaklama, etiketleme ve barkodlama makinesi, 278 bin adet etil alkol şişeleri ve bidon için kullanılan kapak, 1 milyon 350 bin etil alkol şişelerinde ve bidonlarda kullanılan sahte marka etiketi ve barkod, 41 bin 888 doluma hazır 1 litrelik boş şişe, 3 bin 460 karton koli, 1soğutma ünitesi, 2ısıtma kazanı, 1 tane 30 bin litrelik metal tank, 3 tane 5 bin litrelik metal tank,1 etil alkol, ve 1 adet forklift ele geçirdi. Yaklaşık 5 milyon değerinde ele geçirilen malzeme ile birlikte 4 kişi gözaltına alınarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.