5 şehirde 5 cinayet

İstanbulÜsküdar'da yaşayan ve yakın arkadaş olan Tuncay Demirli (47) ve Ercan Akdağ (44), 4 yıl kadar önce aralarında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle tartıştı. O günden bu yana birbiriyle konuşmayan ikiliyi arkadaşları defalarca barıştırmak istedi. Son olarak bir arkadaşları, geçen perşembe ikiliyi bir araya getirip barıştırdı. Oturup sohbet etmeye başlayan ikili, eski defterleri açınca yeniden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmanın ardından Demirli, Akdağ'ı 5 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Akdağ olay yerinde ölürken, teslim olan Demirli, tutuklandı. İzmirTire'de, hayvan ticaretiyle uğraşan evli iki çocuk babası Yiğit Akın (30), kavga ettiği husumetlisi A.K. (20) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Diyarbakır Çınar'a bağlı Ortaşar köyünde yaşayan Kemal Kertisçi (50), önceki gece evine giderken, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Malatya Battalgazi'de yaşayan Enes Yıldırım (24), Vaizpınar Caddesi üzerinde alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Samsun Atakum'daki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö., tartıştığı iş arkadaşı S.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.