5 yaşında melek olan Nazlı 23 Nisan’da gökyüzüne uçtu

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Nazlı Aslan (5), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Minik Nazlı'nın ardından Kıraç Anaokulu'nda duygusal bir anma töreni düzenlendi. Sınıf arkadaşları, Nazlı'nın hatırasını yaşatmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Nazlı'nın adının yazılı olduğu balonlar ve yıldızlar, gökyüzüne bırakılarak ona veda edildi. Nazlı'nın öğretmeni Elif Sarıoğlu ise "Onu çok seven öğretmeni ve sınıf arkadaşları olarak onu anmak istedik. Eminiz ki bizi her zamanki gibi gülümseyerek izledi. Rahat uyu bir tanem, sen hep kalbimizde olacaksın" dedi. Esenyurt'ta bulunan Kıraç Anaokulu'nun F şubesinde okuyan ve minik yüreğiyle tüm çevresine sevgi saçan Nazlı Aslan (5), 7 Nisan Pazar günü evinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayata veda eden minik Nazlı'nın acısı tüm sevenlerini sarstı.Henüz hayatın baharında, umutlarla dolu Nazlı'nın erken vedası, çevresindekilerin yüreklerini dağladı. Hayalleri yarım kalan minik melek, Büyükçekmece Mezarlığı'nda gözyaşları içinde sonsuzluğa uğurlandı. Nazlı adeta bir melek gibi, sessiz sedasız, ama kalplerde derin bir iz bırakarak uçup gitti. Nazlı'nın yokluğu her gün daha da hissedildi.Ancak sıra arkadaşları, bu acıyı duygusal bir vedaya dönüştürmeye karar verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Nazlı için kutlamaya karar verdiler. Kıraç Anaokulu öğrencileri, Nazlı'nın isminin yazılı olduğu balonları ve yıldızları gökyüzüne bırakarak ona veda ettiler. Bu dokunaklı anlarda, minik yüreklerin ve onları yetiştiren öğretmenlerin gözleri yaşlarla dolup taştı.Nazlı'nın öğretmeni Elif Sarıoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Onu çok seven öğretmeni ve sınıf arkadaşları olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda onu anmak için gökyüzüne adının yazılı olduğu balonları ve yıldızları uçurduk. Eminiz ki bizi her zamanki gibi gülümseyerek izledi. Seni hiç unutmayacağız ve çok sevmeye devam edeceğiz. Rahat uyu bir tanem, sen hep bizim kalbimizde olacaksın." Arkadaşları ise Nazlı'nın masum gülüşünü ve sevgi dolu kalbini asla unutmayacaklarını belirttiler.