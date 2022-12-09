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Giriş Tarihi: 10.12.2022

5 yaşındaki çocuk katlanabilir potaya sıkışarak can verdi

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
5 yaşındaki çocuk katlanabilir potaya sıkışarak can verdi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, okul bahçesinde bulunan katlanabilir basketbol potasının demirleri arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
Mezraa Mahallesi'nde yaşayan 5 yaşındaki Metehan Kerem Yılmaz katlanabilir basketbol potasının arasına sıkıştı. Oğlunun eve gelmemesi üzerine Mezraa Ortaokulu'nun bahçesine giden anne, oğlunu katlanabilir potanın demirleri arasında sıkışmış durumda buldu. Bunun üzerine 112'yi aradı. Olay yerine gelen ambulansla Metehan Kerem Yılmaz, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Metehan Kerem kurtarılamadı. Yılmaz'ın ölüm haberini babası Sezer Yılmaz askerlik yaptığı Ankara'daki birliğinde aldı.

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5 yaşındaki çocuk katlanabilir potaya sıkışarak can verdi
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